Em jogo sem gols, Flamengo empata com Cuiabá no Maracanã

Equipe treinada por Renato Gaúcho desperdiçou oportunidade de diminuir a distância para o Atlético-MG, líder da competição

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa faz jogada em duelo contra o Cuiabá



Em um jogo sem gols, Flamengo e Cuiabá empataram em 0 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe treinada pelo técnico Renato Gaúcho, vice-líder da competição, desperdiçou a oportunidade de diminuir a distância para o Atlético-MG, líder da competição. Mais cedo, os mineiros perderam por 2 a 1 do Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiás, e estacionaram nos 56 pontos. O time carioca, por sua vez, tem 46 pontos, mas dois jogos a menos.

No meio da semana, o Flamengo disputará a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Na quarta-feira, 20, às 21h30, o Rubro Negro enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada. Na próxima rodada do Brasileirão, o time do Rio fará um clássico contra o Fluminense, no sábado, 23, às 19h. O clube do Estado do Mato Grosso, hoje na 9ª colocação do campeonato nacional, visitará o Galo, no domingo, às 16h, no Mineirão.