Líder, Atlético-MG leva virada do Atlético-GO e perde por 2 a 1

Tropeço dos mineiros pode deixar o Flamengo mais próximo do topo da tabela

HEBER GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-MG vacilou na rodada



O Atlético-MG começa a preocupar seu torcedor. Depois de ser eliminado da Copa Libertadores, o time mineiro não vêm apresentando um bom futebol e neste domingo, 17, levou a virada do Atlético-GO, na 27ª rodada do Brasileirão e perdeu por 2 a 1. O líder estaciona nos 56 pontos no topo da tabela e vê o Flamengo com possibilidades de encostar, já que entra em campo ainda nessa rodada e pode reduzir diferença para sete pontos, tendo dois jogos a menos. O jogo no Castelo do Dragão teve o primeiro gol aos 11 minutos do segundo tempo, marcado pelo zagueiro Nathan. Porém, aos 20, Janderson empatou para os donos da casa. Aos 36 minutos, Oliveira recebeu cruzamento de Janderson e finalizou para o fundo das redes. O jogo terminou com a vitória do Dragão, que está em 10º lugar na tabela com 34 pontos. No meio da semana, o Atlético-MG inicia a disputa das semifinais da Copa do Brasil contra o Fortaleza, em Minas Gerais, na quarta-feira, dia 20, às 21h30. Na próxima rodada, o Galo enfrenta o Cuiabá no domingo, dia 24, às 16h (horário de Brasília). O Atlético-GO recebe o Grêmio na segunda.