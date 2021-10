Fluminense vence o Athletico-PR por 1 a 0 na Arena da Baixada

Ivaldo (contra) marcou o único gol da partida; a vitória deixa o Tricolor das Laranjeiras em 8º

DU CANEPPELE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Fluminense volta a vencer após duas rodadas



O Athletico-PR recebeu o Fluminense na Arena da Baixada neste domingo, 17, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0. Faz três jogos que o Furacão não vence no campeonato. Em um jogo que teve mais domínio dos donos da casa – 52% de posse de bola contra 48% – o Tricolor das Laranjeiras saiu com o resultado favorável e chegou ao 8º lugar na tabela, com 36 pontos, e ultrapassou o Furacão que está em 9º, com 34 pontos. O gol foi contra e saiu aos 34 minutos com Ivaldo. Samuel Xavier carregou até a ponta direita, cruzou na pequena área e a bola bateu no lateral. Na próxima rodada, o Fluminense faz o clássico contra o Flamengo no sábado, dia 23, às 19h (horário de Brasília) e o Athletico viaja para jogar contra o Fortaleza no mesmo dia, às 19h15.