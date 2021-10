Em projeto pioneiro, time feminino dos Estados Unidos anuncia estádio próprio para 2024

Proprietários do Kansas City NWSL, fundado há um ano, também planejam centro de treinamento

Reprodução/ Kansas City NWSL Estádio acomodará 11 mil pessoas e será inaugurado em 2024



O Kansas City NWSL, time feminino residente da cidade de Kansas City, no Missouri, deu um passo importante para a modalidade nos Estados Unidos. Os proprietários anunciaram na última terça-feira, dia 26, que irão construir um estádio para a equipe. É o primeiro projeto desse tipo no país, já que as equipes femininas da National Women’s Soccer League usam estádio de futebol construídos para equipes masculinas ou pelo governo. Hoje elas jogam no Field of Legends e que dividem com o time de beisebol da cidade. Segundo o comunicado, o estádio deve custar 70 milhões de dólares (R$ 394 milhões, na cotação atual) e será construído em uma área de sete acres no Berkley Riverfront. Acomodará 11 mil pessoas e será inaugurado em 2024.

Os proprietários do Kansas City NWSL fundaram a equipe há menos de um ano e desde então têm feito algumas mudanças. No mês passado, eles também anunciaram a construção de um centro de treinamento para a equipe que custará 15 milhões de dólares (R$ 84 milhões), com dois campos de futebol. “Esta transformação vai além deste edifício e deste projeto. É realmente uma declaração do quanto acreditamos em Kansas City e do quanto acreditamos nesses atletas”, declarou a co-proprietária e co-fundadora do time, Angie Long. Estreante na Liga, o Kansas é o lanterna. Em 23 jogos, foram três vitórias, sete empates e 13 derrotas.