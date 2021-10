Maya Gabeira fica em segundo em premiação de ondas gigantes da World Surf League

Brasileira pegou onda gigante em Nazaré, Portugal, no dia 5 de fevereiro; Lucas Chumbo também foi finalista

Reprodução/ Instagram @maya Brasileira Maya Gabeira é recordista mundial em maior onda já surfada por uma mulher



A World Surf League (WSL) anunciou nesta sexta-feira, 29, os vencedores do prêmio de ondas gigantes Red Bull Big Wave Awards 2021 nas categorias masculina e feminina. O destaque do feminino foi a francesa Justine Dupont, que venceu três das quatro categorias principais: “Atleta do Ano”, “Onda do Ano” e “Maior Onda Surfada por Tow-In”. O prêmio de “Maior Onda Surfada na Remada” ficou para Paige Alms. A brasileira Maya Gabeira ficou em segundo nas mesmas categorias em que Justine foi campeã, por uma onda surfada em Nazaré, Portugal, no dia 5 de fevereiro. Vale lembrar que o recorde de maior onda já surfada por uma mulher também é de Maya, que em 11 de fevereiro de 2020 pegou uma onda de 22,4 metros.

Entre os homens, Kai Lenny levou “Atleta do Ano” e “Maior Onda na Remada”, Peter Mel venceu a “Onda do Ano” e Sebastian Steudtner ficou com a premiação de “Maior Onda Surfada por Town-In”. O brasileiro Lucas Chumbo, ex-BBB e ‘No Limite’, ficou em 5º na Maior Onda Surfada por Tow-In por uma onda que pegou também em Nazaré, Portugal, no dia 29 de outubro de 2020. Confira abaixo a gravação das ondas de Maya e Chumbo: