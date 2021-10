Eliminatórias: CBF anuncia jogo da seleção brasileira contra o Chile em Salvador

Partida acontecerá em março de 2022 pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar

Lucas Figueiredo/CBF Seleção jogou pela última vez na Arena Fonte Nova durante a Copa América de 2019



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, dia 29, que a seleção brasileira masculina voltará a jogar em Salvador após a disputa da Copa América 2019. Em março de 2022, a equipe amarelinha receberá o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, na Arena Fonte Nova. “O povo da Bahia adora a Seleção Brasileira, que, por sua vez sempre consegue grandes resultados em solo baiano. Depois de todos os contatos com a Federação Baiana, temos a segurança que encontraremos as melhores estruturas e um clima maravilhoso na cidade”, disse o presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues. Antes disso, no entanto, a equipe de Tite enfrenta a Colômbia e a Argentina nos dias 11 e 16 de novembro. A lista de convocados foi divulgada hoje.