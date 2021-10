Felipe Gustavo e Lucas Rabelo se classificam para final no Mundial de Skate Street

Etapa de Lake Havasu, nos EUA, terá decisão neste sábado para o feminino e masculino

Reprodução/ Twitter @TimeBrasil Felipe Gustavo fez a segunda melhor pontuação na semifinal



Horas depois de Rayssa, Pâmela e Gabi Mazetto avançaram para a final da etapa de Lake Havasu do Mundial de Skate Street feminino, os meninos entraram em ação. O Brasil teve sete representantes na prova masculina. Divididos em cinco baterias, os skatistas precisavam completar um circuito de 45 segundos e depois apresentar quatro manobras que valiam pontuação. Felipe Gustavo fez a segunda melhor pontuação da semifinal com 25.3, ficando atrás apenas de Nijah Hudson, que só competiu na última bateria. Lucas Rabelo ficou em sétimo com 23.8 e também avançou, apenas os oito melhores irão disputar o título da etapa neste sábado. Filipe Mota, Tiago Lemos, Carlos Ribeiro, Luan Oliveira e Kelvin Hoefler, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, ficaram de fora.