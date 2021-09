Em recuperação após cirurgia, Pelé canta hino do Santos no hospital; veja vídeo

Na publicação, o Rei do Futebol aparece acompanhado de dois profissionais do Albert Einstein, que acompanham a cantoria do ex-jogador, tocam violão e batem palmas

Reprodução/Instagram/ iamkelynascimento Pelé foi atacante do Santos por cerca de 18 anos



Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, postou nesta quarta-feira, 22, um vídeo do pai cantando o hino do Santos no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde 31 de agosto. O tricampeão mundial com a seleção brasileira deu entrada no hospital para realizar exames periódicos, mas descobriu um tumor no cólon e precisou passar por uma cirurgia no dia 6. Para tranquilizar os fãs, a família da ídolo do futebol tem compartilhado diariamente registros da recuperação do ex-jogador. “Vocês pediram mais! Melhor do que isso não tem”, escreveu a filha do santista ao compartilhar a gravação. No vídeo, Pelé gesticula e olha para a câmera enquanto recita o hino do Santos. Dois profissionais acompanham a cantoria do Rei, tocam violão e batem palmas. Segundo a filha de Pelé, a dupla faz esse trabalho de alegrar os pacientes do hospital há 19 anos. Além de ser torcedor, Pelé foi jogador do time da Vila Belmiro (1956 – 1974) por cerca de 18 anos. Lá, o atacante faturou 24 títulos, anotou 1.091 gols em 1.116 partidas e ajudou a divulgar o nome do clube mundialmente.

Confira o vídeo: