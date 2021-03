Em vídeo, Internacional anuncia o espanhol Miguel Ángel Ramírez como novo técnico

Ex-técnico do Independiente del Valle chega com contrato até dezembro de 2022

Divulgação Miguel Ángel Ramírez chega para um contrato de 2 anos no Internacional



Menos de uma semana após ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro, o Internacional anunciou o treinador Miguel Ángel Ramírez. Nesta terça-feira, 02, o clube informou que o espanhol chega com contrato até dezembro de 2022 e trás sua equipe de trabalho composta pelo auxiliar técnico Martín Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luis Piedrahita. Ramírez será o primeiro técnico espanhol a treinar o Colorado e o terceiro europeu da história do time. “Feliz de estar aqui. Hoje se faz realidade. Estou feliz e esperançoso de que possamos ter uma linda aventura”, afirmou Ramírez em um vídeo do clube nas redes sociais.

Nos dois meses em que esperou pelo fim do trabalho de Abel Braga, que terminou com o vice-campeonato brasileiro, Ramírez colocou uma pessoa de confiança nas categorias de base do Inter para observar a possibilidade de utilizar algum atleta. Aos 36 anos, Ramírez chamou atenção de outros clubes no Brasil, como o São Paulo, depois de conquistar o título da Copa Sul-Americana de 2019 com o Independiente del Valle, do Equador. Em outras oportunidades o treinador trabalhou com a seleção do Catar em 2012, no Alavés (Espanha) em 2012 e começou sua carreira no Las Palmas (Espanha), onde permaneceu por oito anos.