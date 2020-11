Entre amigos e familiares, Maradona é enterrado em Buenos Aires

Ex-jogador foi enterrado ao lado dos pais no cemitério particular de Jardin Bella Vista

Reprodução Maradona foi enterrado em meio a amigos e familiares



Por volta das 17h44 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 26, o corpo de Diego Maradona saiu da Casa Rosada, onde era velado desde o início da manhã, e se dirigiu ao cemitério particular Jardin Bella Vista, em Buenos Aires. Às 19h, o cortejo chegou ao cemitério e foi realizada uma cerimônia católica reservada para a família antes do sepultamento. O ex-jogador foi enterrado ao lado do pai e da mãe, Dalma e Diego Maradona pai. A Presidência da Argentina informou durante a tarde que o cortejo fúnebre percorreria a Avenida 9 de Julio, a principal artéria de Buenos Aires, até a Rodovia 25 de Mayo e depois o Acceso Oeste. O cemitério fica há 40 quilômetros da capital do país.

Do lado de fora do cemitério, centenas de torcedores e fãs do jogador se aglomeraram na porta e queriam entrar para ver a cerimônia, o que acabou levando a um princípio de confusão entre os presentes e a polícia local. Em imagens de transmissão da televisão argentina, foi mostrado um policial ferido por algum objeto jogado pelos torcedores. Minutos depois, as coisas se acalmaram.