Tevez, Mascherano, Gallardo e mais: Quais famosos foram ao velório de Maradona

O maior ídolo do esporte argentino morreu na última quarta-feira, 25, devido à uma parada cardiorrespiratória

Reprodução/Transmissão da Casa Rosada no Facebook Milhares de pessoas foram à Casa Rosada para se despedir de Diego Armando Maradona



Maior ídolo do esporte argentino, Diego Armando Maradona foi velado nesta quinta-feira, 26, com a presença de milhares de fãs, em cerimônia realizada na Casa Rosada, sede do governo da Argentina e que acabou em confusão. O velório, no entanto, não teve a presença apenas de torcedores, contando também com astros do futebol e ex-companheiros de time de “Diós”, como ficou conhecido um dos melhores jogadores da história. Abaixo, o site da Jovem Pan lista quais famosos marcaram presença e se despediram do astro.

Carlos Tevez – O atacante foi talvez quem tenha dado uma das últimas alegrias a Maradona em sua vida. Antes da paralisação do futebol devido à pandemia, Carlitos marcou o gol do título do Campeonato Argentino para o Boca Juniors, clube do coração de “El Pibe”. Depois da Conmebol cancelar o confronto com o Internacional, que estava marcado para a última quarta-feira, Tevez e outros atletas do time “xeneize”, como Ramon Ábila, voltaram à Buenos Aires e marcaram presença na Casa Rosada para dar adeus ao eterno astro.

Marcelo Gallardo – Treinador do River Plate e ídolo da torcida “millionária”, Marcelo Gallardo se reuniu com os seus comandados nesta quinta-feira para falar sobre o legado deixado por Maradona no futebol mundial. Em seguida, o técnico se dirigiu ao velório, onde encontrou e consolou a ex-mulher do “Diez”, Claudia Villafañe.

Javier Mascherano e Gabriel Heinze – Comandado pelo então treinador Maradona na Copa do Mundo de 2010, Mascherano foi à despedida e se emocionou em seu último momento com o ídolo. Junto ao ex-zagueiro, estavam também Gabriel Heinze, que foi cogitado para treinar o Palmeiras recentemente, e Maxi Rodríguez, outro nome com larga história na Albiceleste.

Elenco do Gimnasia Y Esgrima – Como não poderia ser diferente, os jogadores do Gimnasia, clube que tinha Maradona como treinador, compareceram ao velório. Além do plantel, os dirigentes Gallego Méndez e Adrian González estiveram na Casa Rosada para prestar suas condolências.

Jogadores da Copa de 1986 – Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Oscar Garré, Nery Pumpido, Sergio Batista, Luis Islas e outros companheiros de Maradona no bicampeonato mundial da Argentina estiveram perto do caixão do craque nesta quinta-feira.

Outros personagens – Colegas dos tempos de Argentino Juniors, Marcelo Tinelli (presidente do San Lorenzo), Chiqui Tapia (presidente da AFA), Jorge Ameal (presidente do Boca Juniors), José Pekerman (ex-técnico da Argentina e da Colômbia), Palermo (ex-atleta do Boca e da seleção), os atores Nito Artaza e Cecília Milone e outras personalidades do país também foram ao velório.

Homenagens à distância – O compatriota Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, e Gianni Infantino, presidente da Fifa, não conseguiram chegar a tempo da cerimônia, mas enviaram coroas de flores.