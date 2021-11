Equador derrota o Chile e fica mais perto de ir à Copa; Paraguai e Colômbia ficam no zero

Disputa nas Eliminatórias Sul-Americanas continua bastante acirrada, com quase todos os times ainda com chances de conseguir uma vaga

EFE/Alberto Valdés Caicedo fechou o placar na vitória do Equador sobre o Chile



O Equador venceu o Chile por 2 a 0 fora de casa na noite desta terça, 26, e deu mais um passo para chegar à Copa do Mundo do Catar em 2022. Com a vitória, a seleção equatoriana consolida a terceira posição na tabela com 23 pontos, sete acima do Chile, o sexto, primeiro fora da zona de classificação. Os gols da partida foram marcados por Estupiñán e Moisés Caicedo. Em outra partida, Colômbia e Paraguai deram sequência às más fases de seus ataques e saíram zerados pela quinta vez consecutiva. A Colômbia está em quarto lugar na classificação com 17 pontos e hoje teria uma das vagas diretas, enquanto o Paraguai caiu para a vice-lanterna com 13 pontos. Faltando quatro jogos para a conclusão das Eliminatórias Sul-Americanas, a disputa no continente está acirrada: Colômbia e Peru (4º e 5º, respectivamente), tem 17 pontos – uma teria a vaga direta no saldo de gols e o outro iria para a repescagem intercontinental. Na sequência, Chile e Uruguai têm 16 e a Bolívia, 15. Brasil e Argentina já estão classificados.