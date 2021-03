Real Madrid vence Atalanta e avança para as quartas de final da Liga dos Campeões

Com gols de Benzema, Sergio Ramos e Asensio, o time espanhol fez 3 a 1 nos italianos jogando em casa

Reprodução Twitter Sergio Ramos fez o segundo do Real Madrid na vitória por 3 a 1 contra a Atalanta



O Real Madrid se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, 16, após vencer novamente a Atalanta. Com o placar de 1 a 0 no jogo de ida, a equipe espanhola precisava ou segurar o empate em 0 a 0 ou vencer a partida, e fez a lição de casa direitinho. Com gols de Benzema, Sergio Ramos e Asensio, o Real fez 3 a 1 no clube italiano, que se despede da competição. No estádio Alfredo Di Stéfano, a Atalanta até começou melhor, pressionando mais a equipe da casa, mas aos 34 minutos, Modric cruzou pela direita e achou Benzema dentro da área, para empurrar para as redes e abrir o placar.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Rafael Tolói fez pênalti em Vinicius Junior. Sergio Ramos foi para a bola e ampliou o placar. Apesar da desvantagem, a Atalanta continuou pressionando, mas parou em Courtouis, mas aos 37, Muriel fez uma cobrança de falta perfeita e diminuiu o placar. Porém, um minuto depois Asensio recebeu de Lucas Vázquez e marcou o terceiro, dando números finais a partida e classificando o Real. Com o resultado, a equipe se junta ao Borussia Dortmund, Porto, Liverpool, Manchester City e PSG na próxima fase. O sorteio dos confrontos das quartas acontece na próxima sexta-feira.

City faz 2 a 0 no Mönchengladbach e confirma vaga nas quartas

No segundo jogo do dia, o Manchester City também voltou a vencer o Borussia Mönchengladbach e confirmou a vaga nas quartas. A equipe de Pep Guardiola tinha vencido a partida de ida por 2 a 0 e repetiu o placar na Puskás Arena. Contando com um golaço de Kevin De Bruyne aos 12 minutos, o time inglês não demorou para ampliar o placar. Aos 18, Gündogan bateu na saída do goleiro Sommer e ampliou o placar, decretando a classificação. Os Potros não tiveram poder de reação no segundo tempo e acabaram eliminados.