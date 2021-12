Bicampeão da Libertadores, Abel Ferreira é eleito o melhor técnico das Américas

Comandante do Palmeiras recebeu seis votos a mais do que Marcelo Gallardo, do River Plate, e ganhou a tradicional premiação do jornal uruguaio ‘El País’

NAYRA HALM/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 27/11/2021 Abel Ferreira comemora a conquista da Libertadores de 2021



O português Abel Ferreira, do Palmeiras, foi eleito o melhor treinador das Américas no tradicional prêmio oferecido pelo jornal uruguaio “El País”. Em 2021, o comandante do Verdão venceu duas Libertadores (a edição de 2020 terminou em janeiro deste ano), a segunda delas em cima do favorito Flamengo, em um Centenário lotado de rubro-negros. Abel desbancou Marcelo Gallardo, do River Plate, e Lionel Scaloni, campeão da Copa América com a Argentina. O português recebeu seis votos a mais do que Gallardo (77 a 71). Já Scaloni foi lembrado por 46 pessoas do colegiado.

O técnico Tite, que comanda a seleção brasileira desde 2016, foi o quarto colocado, com oito votos. A Canarinho já está classificada para a Copa do Mundo do Catar, que será realizada entre novembro e dezembro de 2022, e ainda não perdeu nas Eliminatórias Sul-Americanas (faltam cinco partidas para o fim do qualificatório). Campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil com o Atlético-MG, Cuca foi o quinto colocado, com sete votos. Surpreendentemente, o paranaense rescindiu seu contrato com o Galo alegando “motivos familiares”.