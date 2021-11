Ex-Corinthians, Ralf acerta com o Cianorte para a disputa do Paranaense 2022

O volante estava sem clube desde a rescisão com o Avaí e chega para dar mais bagagem ao Leão do Vale para o próximo Estadual

Reprodução/Twitter/@cianortefutebol Ralf foi anunciado como novo reforço do Cianorte



O Cianorte anunciou, na manhã desta sexta-feira, 5, o meio-campista Ralf como novo reforço para o Campeonato Paranaense 2022. Experiente e com passagem de sucesso pelo Corinthians, o volante estava sem clube desde a rescisão com o Avaí e chega para dar mais bagagem ao Leão do Vale para o próximo Estadual. “Desde o momento que conheci o Ralf, senti o quão é um cara que quer vencer. Veio por projeto e confiamos muito que vai ser importantíssimo pro grupo se tornar um time vencedor”, disse o presidente do clube, Lucas Franzato.

Aos 37 anos, Ralf analisou algumas propostas antes de fechar com o Cianorte. Segundo o presidente da agremiação, a contratação só foi possível graças ao aporte financeiro de uma patrocinadora. “Ele veio pelo projeto, pela estrutura. A gente não abre mão da realidade do teto. Para viabilizar o negócio, sou amigo do empresário dele. Ele tinha a ideia de projeto, estrutura de trabalho. Temos amigos em comum, como o Carille, que conhece bem o Cianorte. Temos um treinador longevo. O Ralf me disse que queria paz para trabalhar”, completou o mandatário do Cianorte.

Com passagens por Imperatriz, XV de Jaú, Gama e Noroeste, Ralf tornou-se nacionalmente no Corinthians, por onde atuou de 2010 a 2015 e, posteriormente, de 2018 a 2020. No time do Parque São Jorge, o volante foi bicampeão do Brasileiro (2011 e 2015) e tri do Paulistão (2013, 2018 e 2019), além de ter conquistado a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes, ambos em 2012. Apesar da identificação com Alvinegro paulista, sua saída foi conturbada, já que ele não gostou de ser dispensado pelo então técnico da equipe, Tiago Nunes.