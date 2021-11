Em busca do tricampeonato, Corinthians estreia com vitória na Libertadores feminina

Érika e Yasmim marcaram na vitória por 2 a 0 contra o San Lorenzo, no primeiro jogo do Grupo D

Reprodução/ Twitter @LibertadoresFEM Equipe de Arthur Elias busca tricampeonato



O Corinthians estreou nesta quinta-feira, 4, na Copa Libertadores feminina 2021, no Paraguai, com vitória. A equipe brasileira está no Grupo D e enfrentou o San Lorenzo no Estádio Arsenio Erico, em Asunción, num calor de 37ºC que dificultou o nível do futebol. As duas equipes foram bem cautelosas nos minutos iniciais, e tiveram poucas chances no ataque. Depois de duas paradas para hidratação, no fim do primeiro tempo o Corinthians foi mais pra cima e aos 44 minutos, Érika apareceu no meio da área e marcou de cabeça. No segundo tempo, aos 19 minutos, Yasmim cruzou pela esquerda e a bola parou no fundo da rede, ampliando o placar.

Depois do segundo gol, o Timão cresceu ainda mais na partida e teve outras duas boas chances de marcar, porém o placar permaneceu 2 a 0. No domingo, dia 7, o Corinthians volta a campo para a segunda rodada contra o Nacional, às 17h30 (horário de Brasília). Antes disso, no sábado, dia 6, a Ferroviária enfrenta o Deportivo Cuenca às 17h30 e o Avaí Kindermann joga contra o Santiago Morning às 19h45. Ambas as equipes venceram em suas estreias.