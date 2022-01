Ex-Cruzeiro, goleiro Fábio desembarca no Rio para assinar com o Fluminense

Depois de saída conturbada da Raposa, jogador fará exames e deve ser apresentado em breve na equipe carioca

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Fábio, de 41 anos, chega para disputar posição com Marcos Felipe



Depois de uma saída conturbada do Cruzeiro, o goleiro Fábio tem uma casa nova. Nesta quarta-feira, 19, o jogador de 41 anos desembarcou no Rio de Janeiro para realizar exames e fechar com o Fluminense para a temporada de 2022. O goleiro também era cobiçado pelo América-MG. Em conversa com jornalistas no aeroporto, Fábio já projetou como será o trabalho com Abel Braga. “Tive a oportunidade de trabalhar com o Abel recentemente, com o Fred também. Ficamos um período muito bom no Cruzeiro. Com certeza vou fazer outros grandes amigos aqui também. Vai dar tudo certo”, afirmou. O sonho de Fábio era completar 1000 jogos com a camisa do Cruzeiro em uma última temporada na carreira, mas a nova gestão do clube não chegou a um acordo com o goleiro, oferecendo somente três meses de contrato e ele se despediu com 976 jogos no clube mineiro.

“Só tenho a agradecer por essa grande oportunidade de vestir a camisa tricolor, espero que corra tudo bem nos exames para poder ajudar. Se precisar, vou estar sempre à disposição”, enfatizou o goleiro. No Fluminense, Fábio brigará por posição com Marcos Felipe, que fez ótima temporada em 2021. A experiência e a confiança em Abel Braga, contudo, devem pesar a favor do veterano. Até o momento, o Flu anunciou cinco reforços: o volante Felipe Melo, o atacante Wilian Bigode, o lateral Pineida, o zagueiro David Duarte e o meia Nathan, campeão brasileiro com o Atlético-MG. O clube negocia também com centroavante Germán Cano e com o lateral Cristiano.

*Com informações do Estadão Conteúdo