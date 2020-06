Ex-goleiro do Barcelona é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA)

EFE/Ginés Muñoz Entrevista de Unzé teve participação de Luis Enrique, Carles Puyol, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto e Jordi Alba



Juan Carlos Unzué, ex-goleiro e ex-auxiliar técnico do Barcelona, que também passou por Numancia, Racing Santander, Celta de Vigo e Girona, anunciou nesta quinta-feira o diagnóstico positivo para esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa conhecida pela sigla ELA.

Campeão mundial sub-20 em 1895, Unzué tem 53 anos, e falou sobre seu estado de saúde em coletiva concedida no Camp Nou. “No meu caso, a ELA está afetando as extremidades: braços, mãos, pernas, de forma assimétrica”. Ele revelou já ter perdido a força no pé direito.

Luis Enrique, atual técnico da seleção e também ex-comandante do Barcelona, acompanhou Unzué na coletiva, além do ex-capitão da equipe, Carles Puyol, e jogadores do elenco atual, como Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto e Jordi Alba.

“Posso garantir que estou bem, que estou forte mentalmente, para conviver com essa difícil doença. Me sinto um autêntico privilegiado, pela viva que me foi dada até esse momento”, garantiu o ex-goleiro.

Unzué jogou no Barcelona entre 1988 e 1990, além de ter defendido o Osasuna, onde foi revelado e se aposentou, Sevilla, Tenerife e Oviedo. No clube catalão, também foi auxiliar técnico entre 2014 e 2017. O último trabalho comandando uma equipe foi no Girona, em outubro do ano passado.

