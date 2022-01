Ex-Palmeiras, goleiro Jailson é anunciado como reforço do América-MG

Atleta de 40 anos chega para assinar por uma temporada; titular Cavichioli precisou de uma cirurgia cardíaca de emergência

Divulgação Goleiro Jailson, ex-Palmeiras, defenderá o Coelho na temporada de 2022



O goleiro Jailson, que defendeu o Palmeiras até o fim de 2021, foi anunciado nesta quinta-feira, 20, como o novo reforço do América Mineiro para a temporada. O goleiro chega com contratado até o fim do ano para substituir o goleiro Matheus Cavichioli que passou por cirurgia no coração recentemente. O Coelho irá disputar a Copa Libertadores da América nesta temporada. Aos 40 anos, Jailson tem uma carreira vitoriosa: pelo Palmeiras foi bicampeão da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores além de vencer o Paulista de 2020. Pelo Ceará venceu o Campeonato Cearense e foi campeão da Série C no Oeste. O goleiro é a nona contratação realizada pelo América além dos zagueiros Éder, Gabriel Gomes, Germán Conti e Iago Maidana, o lateral Rául Cáceres, o meia Índio Ramírez e os atacantes Everaldo e Henrique Almeida.