Exclusivo: Presidente do Grêmio admite má fase e responde declaração polêmica de Renato Gaúcho

Alberto Guerra foi o entrevistado do programa ‘Além do Eixo’, do Grupo Jovem Pan, desta segunda-feira

Reprodução/Jovem Pan Alberto Guerra concedeu entrevista ao programa 'Além do Eixo'



Presidente do Grêmio, Alberto Guerra concedeu entrevista exclusiva ao programa “Além do Eixo”, do Grupo Jovem Pan, nesta segunda-feira, 15. Sincero, o mandatário reconheceu a má fase do time, que colecionou apenas duas vitórias nas seis rodadas iniciais do Brasileirão. “A fase não é a melhor, mas não é terra arrasada. Temos nossos diagnósticos, sabemos que precisamos melhorar. É importante fazer uma reconstrução de onde nós saímos. Nossa gestão iniciou há pouco tempo, em novembro do ano passado, vindo de uma Série B. Investimos, sim. O Brasileiro é muito difícil, mas bastante longo. Estamos atentos, sabemos que podemos render mais com o elenco que temos. Mas também temos uma série de circunstâncias… Chegamos no ápice muito cedo, ainda no Gaúcho, que era muito importante. Houve um desgaste, a perda de muitos atletas. Alguns ficaram dois meses fora. Fizemos uma partida abaixo contra o Fortaleza, mas tivemos lampejos de bom futebol. Melhoramos nesta má fase, há uma evolução”, admitiu.

À Jovem Pan, Beto Guerra também respondeu Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, que mostrou insatisfação com o elenco após derrota para o Palmeiras. Na ocasião, o técnico afirmou que precisava de reforços para competir no torneio nacional. “Sobre a entrevista do Renato, conheço ele há 13 anos. Não é uma novidade esta entrevista, mas estamos acostumados. Eu mesmo já falei que o Grêmio precisava de reforços. Infelizmente, agora, não é possível pela questão financeira e pelo fechamento da janela. Depois, contra o Palmeiras, acho que o tom ficou um pouco acima. Precisamos melhorar internamente. Aqui, todos ganham juntos e perdem juntos. Abrindo a janela, pode vir reforços. Estamos trabalhando, apesar da dificuldade financeira. Estamos trabalhando através de investidores, da Libra ou até da eventual saída de atletas. Estamos trabalhando em várias frentes. Queremos vencer, conquistar títulos. Queremos fazer isso na próxima janela, para dar alegria ao nosso técnico e torcedores”, declarou.

Mais uma vez, Beto Guerra foi sincero ao dizer que, neste momento, o objetivo do Tricolor gaúcho não é disputar as primeiras posições do Brasileirão. “Um time do tamanho do Grêmio não pode abrir mão de nenhuma competição. Deve ser algo jogo a jogo. Porém, com os recursos que temos agora, não podemos brigar pela ponta da tabela”, comentou. Após tropeçar com o Fortaleza, na Arena do Grêmio, a equipe sulista enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.