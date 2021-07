Exclusivo: Victor, ídolo do Atlético-MG, responde se está gostando de ver o Cruzeiro na Série B

Em entrevista ao programa ‘Cadeira Cativa’, do Grupo Jovem Pan, o ídolo e atual gerente de futebol do Galo foi sincero ao falar sobre a fase do rival de Minas Gerais

Reprodução/Jovem Pan Victor, gerente de futebol do Atlético-MG, concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Jovem Pan



Herói no título do Atlético-MG na Copa Libertadores da América de 2013 e um dos maiores ídolos do clube, Victor concedeu entrevista exclusiva ao programa “Cadeira Cativa”, do Grupo Jovem Pan, na tarde desta sexta-feira, 9. Questionado pela bancada se estava “curtindo” a grave crise do Cruzeiro, que está “afundado” na Série B do Campeonato Brasileiro desde a temporada passada e em grave crise financeira, o atual diretor do Galo foi sincero. Para o ex-goleiro, apesar de não querer ver o arquirrival se dando bem, uma recuperação da Raposa seria importante para alavancar o futebol mineiro no cenário nacional.

“É algo impensável e imaginável até uns três anos atrás, mas isso demonstra como o futebol deve ser administrado. Uma má gestão, falta de planejamento e até irresponsabilidade fizeram com que o Cruzeiro chegasse a este momento. Temos o Botafogo também como exemplo. São camisas de peso, de grandes torcidas e que podem se recuperar, desde que façam uma reavaliação no planejamento. É um processo lento, mas que é reversível. Se eu comemoro? Óbvio que, como torcedor, eu não quero ver o rival se dando bem. Ainda assim, para o futebol mineiro, é algo ruim. Se o Atlético é grande hoje, tem relação com a grandeza do rival. Um puxou o outro para cima. Espero que, em breve, o Cruzeiro consiga se reerguer”, comentou Victor, que é gerente de futebol do Atlético-MG desde março deste ano.

Assista abaixo: