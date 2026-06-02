‘Existem seleções na nossa frente’, Casemiro descarta Brasil como favorito na Copa

Apesar de não colocar a equipe verde e amarela entre as candidatas ao título, jogador brasileiro elencou motivos para a torcida ter esperança de ver o Brasil ir longe no torneio de seleções

Rafael Ribeiro / CBF Volante Casemiro, um dos nomes com mais experiência no grupo



O volante Casemiro, um dos nomes com mais experiência no grupo, comentou sobre o trabalho de Carlo Ancelotti e tirou o peso do favoritismo da Seleção Brasileira. “Existem outras seleções que estão à frente do nosso processo. Não precisa ficar falando, mas sabemos disso. Desta vez viemos com o passinho atrás, mas com o alerta sempre ligado”, afirmou o volante com larga passagem no futebol europeu.

Apesar de não colocar a equipe verde e amarela entre as candidatas ao título, Casemiro elencou motivos para a torcida ter esperança de ver o Brasil ir longe no torneio de seleções. “Temos jogadores jovens, que terão mais protagonismo e a mescla está boa. Nosso treinador tem muita experiência, apesar de esta ser a sua primeira Copa e chegamos forte”, disse o volante que exaltou, porém, a tradição brasileira. “A seleção é sempre forte”, afirmou.

A seleção brasileira desembarcou na manhã desta terça-feira (02) em Nova Jersey para iniciar a campanha na Copa do Mundo com o elenco completo. Com a chegada de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, jogadores que disputaram a final da Champions League, o treinador italiano tem agora o grupo de 26 nomes completos para a disputa do Mundial que terá como sede os Estados Unidos, o México e o Canadá.

O Brasil integra o Grupo C e faz o seu primeiro jogo no dia 13 de junho (um sábado), contra a seleção marroquina, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). As outras duas seleções que completam a chave são a Escócia e o Haiti, que também estreiam no mesmo dia em confronto a ser realizado em Boston.