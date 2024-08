Familiares de Izquierdo e delegação do Nacional se reúnem no hospital

Não houve atualização do quadro de saúde do jogador; atletas do São Paulo foram ao local presta apoio

EITAN ABRAMOVICH / AFP Zagueiro do Nacional, Juan Manuel Izquierdo, posa para a foto do time durante a partida de volta da terceira rodada da Copa Libertadores entre o Nacional do Uruguai e o Always Ready da Bolívia, no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu



Familiares e a delegação do Nacional-URU se reuniram nesta terça-feira (27) nos Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No último boletim divulgado pelo hospital, o estado de saúde do zagueiro não era bom, ele estava dependente de ventilação mecânica e com quadro neurológico em estado critico. O hospital não divulgou um novo boletim nesta terça. Mas, segundo o jornal uruguaio ‘Oavacíon’, toda a delegação Nacional-URU estão reunidas no Hospital Albert Einstein. Alguns jogadores do São Paulo, como Rafinha, Calleri e Michel Araújo, também foram vistos no local. No meio da tarde, o técnico Fernando Brusco e os pais de Juan Izquierdo, 27 anos, foram os primeiros a chegar no hospital. Poucas horas depois, Alejandro Balbi, presidente do Nacional, também chegou ao local. Segundo o jornal, todos os familiares de Izquierdo estão reunidos com a delegação do time uruguaio. O jogador uruguaio passou mal na última quinta-feira (22) durante o jogo entre São Paulo e Nacional. Ele desmaiou no campo e foi prontamente atendimento. Saiu consciente, mas teve uma parada cardíaca na ambulância.