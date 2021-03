Federação Paulista confirma São Bento x Palmeiras em Belo Horizonte

Federação passou a partida para o Independência por causa das restrições de jogos em São Paulo

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Palmeiras comemoram gol contra o São Caetano



A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta segunda-feira, 15, que a partida entre São Bento e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, marcada para começar às 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 17, passará para o estádio Independência, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O confronto é atrasado e válido pela terceira rodada. A entidade tomou a decisão de transferir o jogo para outro estado após o governo de São Paulo proibir a prática de esportes coletivos no estado de 15 a 30 de março devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

Contrária à paralisação, a Federação Paulista irá conversar com o Ministério Público Estadual na próxima terça-feira, 16, para tentar convencer que a prática de futebol não irá piorar a situação no estado. Caso a reunião não tenha resultado, existe a possibilidade de Belo Horizonte receber as próximas três rodadas do Paulistão. Ontem, o prefeito da cidade, Alexandre Kalil, liberou a disputa entre os times paulistas.