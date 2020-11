Federação Paulista decide cancelar a Copa São Paulo de Futebol Jr. de 2021

A FPF informou que mesmo um rigoroso protocolo de saúde não seria suficiente para garantir segurança a atletas, árbitros e demais profissionais envolvidos nos jogos

J RICARDO/AGÊNCIA FREE LANCER/ESTADÃO CONTEÚDO O Internacional é o atual campeão da Copinha



A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na tarde desta quinta-feira, 26, que não irá realizar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2021. Em comunicado oficial, a entidade informou que, após conversar com autoridades médicas, Governo de São Paulo, prefeituras e os clubes, decidiu que não organizará o torneio mais relevante de categorias de base do país devido à pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

“A partir de todas as informações colhidas e diante do cenário de pandemia, concluímos que mesmo um rigoroso protocolo de saúde não seria suficiente para garantir segurança a atletas, árbitros e demais profissionais envolvidos nos jogos, além da população das cidades-sedes. E acima de qualquer compromisso está a vida”, comunicou a FPF em nota divulgada nas redes sociais. “Esta medida nos provoca imensa dor, sobretudo pelos sonhos dos jovens atletas que veem na Copinha a primeira oportunidade para se mostrar ao mundo do futebol”, complementou.

A Copinha, como é conhecida a competição, costuma acontecer anualmente no mês de janeiro, do começo do mês até o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Além disso, ela conta com equipes espalhadas por todo o Brasil – em algumas edições, até times estrangeiros participaram do campeonato que é a maior vitrine da base.

Leia o pronunciamento da FPF abaixo: