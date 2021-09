Fernando Diniz exalta elenco e diz estar motivado em missão de recolocar Vasco na Série A

Já sobre a mudança tática a que pretende realizar na equipe, o técnico pediu tempo para a adaptação dos atletas

Rafael Ribeiro/Vasco.com.br Fernando Diniz durante treino no Vasco



Fernando Diniz foi apresentado oficialmente, nesta segunda-feira, 13, como novo treinador do Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva, o técnico elogiou o elenco do time e falou da missão em recolocar a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. “Não vim para um time de Série B, eu vim para o Vasco. O Vasco é um gigante. Dentro e fora de campo. Sempre se posicionou do lado certo da história. Tem muitas coisas no Vasco que me comovem. Estou muito feliz de estar aqui”, disse o comandante, demonstrando empolgação. “Para mim certamente é motivo de empolgação. Me senti desafiado, e tenho prazer de estar no Vasco. Um time grande, gigante. O feeling, o que senti no coração foi de rapidamente acertar, e poder me apresentar e dar treinamentos. Tem o tamanho do Vasco, minha relação com o Vasco e o elenco que foi montado. Um elenco de bastante qualidade para todos juntos buscarmos o acesso”, completou

Sobre a mudança tática a que pretende realizar na equipe, o técnico pediu tempo para a adaptação dos atletas. “Esse trabalho é diário. Joguei futebol para aprender a ser técnico. Tenho foco grande no jogador, para que melhore como pessoa e como atleta. Sou muito feliz com os feedbacks que recebi. É a maneira que eu tenho de poder ajudar o clube e torcedor. Todos nós dependemos do que o jogador vai fazer. Se os jogadores conseguirem se motivarem e aplicarem o que sabem, a gente vai se dar bem. Eu vejo que o time tem potencial”. Diniz apontou coragem, vontade, e solidariedade como fatores importantes a serem apresentados pelo elenco para que o trabalho de todos seja um sucesso. “Futebol é como a vida. É entrega total da minha vida, daquilo que eu sou. As coisas mais importantes são a coragem, a vontade e a solidariedade. Isso antecede o estilo de jogo. Para que aconteça precisa desses elementos. Que a coragem esteja presente, a vontade, e que a solidariedade estejam presentes.”