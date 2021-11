Fernando Santos diz que deixará seleção de Portugal caso não consiga vaga na Copa do Mundo

Campeão da Eurocopa em 2016 e da Liga das Nações em 2019, o técnico tem contrato até o fim da Eurocopa de 2024

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM Fernando Santos comandando a seleção portuguesa durante as Eliminatórias



Fernando Santos, treinador da seleção portuguesa, anunciou nesta quinta-feira, 18, que deixará o cargo, caso não consiga levar Portugal à Copa do Mundo de 2022. A declaração acontece após a equipe lusitana perder para a Sérvia, em casa, e ficar na segunda posição da sua chave nas Eliminatórias da Europa, precisando disputar uma repescagem para se classificar. “Ainda não estamos fora do Mundial do Catar, e vamos nos classificar. Se não chegarmos ao Mundial, eu deixo a seleção”, garantiu o técnico, em entrevista à emissora de televisão “TVI”.

Fernando Santos acabou sendo um dos mais criticados pela imprensa lusitana por causa do resultado diante dos sérvios, com questionamentos, principalmente, pela manutenção do atacante Rafa, do Benfica, no banco de reservas, e a não convocação do meia Pedro Gonçalves, do Sporting. Campeão da Eurocopa em 2016 e da Liga das Nações em 2019, o técnico tem contrato até o fim da Eurocopa de 2024, após renovação de vínculo acordada no ano passado.