Robert Arboleda reforça o São Paulo no clássico contra Palmeiras; veja escalações

O zagueiro, que estava servindo a seleção equatoriana nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, já está no CT da Barra Funda e deverá ser escalado pelo técnico Rogério Ceni

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Arboleda deve reforçar o São Paulo contra o Palmeiras



O São Paulo contará com um reforço de última hora para o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, marcado para começar às 20h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 17, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Robert Arboleda, que estava servindo a seleção equatoriana nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, já está no CT da Barra Funda e será escalado pelo técnico Rogério Ceni. Reserva na vitória contra o Chile, na noite da última terça-feira, ele tem condições de representar o time tricolor.

Em situação complicada no Brasileirão, o São Paulo é somente o 15º colocado da tabela, com apenas 2 pontos a mais que o Juventude, equipe que abre a zona de rebaixamento. Sem Jonathan Calleri, expulso na derrota para o Flamengo, Ceni deverá colocar em campo um Tricolor com: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Reinaldo, Liziero (Rodrigo Nestor), Gabriel Sara e Igor Gomes (Vitor Bueno); Emiliano Rigoni e Luciano.

Abel Ferreira, ao mesmo tempo, também não terá jogadores importantes para o Choque-Rei, como os suspensos Dudu, Deyverson e Felipe Melo, além de Gustavo Gómez, titular no empate entre Paraguai e Colômbia, em Barranquilla, na noite de ontem. Assim, o provável Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Jorge; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Wesley e Gustavo Scarpa; Rony. Terceiro colocado do Brasileiro, o time palmeirense está com 13 pontos a menos que o líder Atlético-MG e tem chances remotas de faturar o campeonato pela 11ª vez.