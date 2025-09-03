Ferroviária bate Taubaté por 2 a 0 no Paulista Feminino e se firma no G4

Time de Araraquara assumiu, temporariamente, a vice-liderança da competição, mas ainda pode ser ultrapassada pelo São Paulo, que joga com o Santos às 20h

Celio Messias/Ag.Paulistão Ferroviária vence AD Taubaté, vai a 14 pontos, e assume, temporariamente, a vice-liderança



Ferroviária e AD Taubaté abriram nesta quarta-feira (3) o segundo turno do Campeonato Paulista. Em partida realizada no Estádio Joaquim de Morais Filho (Joaquinzão), em Taubaté. As Guerreiras Grenás venceram por 2 a 0, com gols de Natália Vendito e Sissi. Nos minutos finais, aos 45, Sissi trocou passes com Duda e cruzou na área, permitindo que Natália Vendito abrisse o placar com um toque certeiro. Aos 12 minutos da etapa final, Fátima Dutra cobrou escanteio pela direita. Sissi desviou de cabeça na primeira trave e ampliou o marcador para a Ferroviária.

Com o resultado, a Ferroviária soma 14 pontos e sobe para a vice-liderança da competição, garantindo presença no G-4, mas pode ser ultrapassada ainda nesta quarta pelo São Paulo, que jogo às 20h com o Santos, em busca de voltar a vencer no campeonato e garantir a segunda posição. No Paulista Feminino, apenas as quatro equipes mais bem colocadas avançam para a fase mata-mata.

O Taubaté, por sua vez, amarga a quarta derrota consecutiva e segue na penúltima posição, com apenas 6 pontos. O Taubaté voltará a campo em 20 de setembro, contra o Realidade Jovem, em São José do Rio Preto. Já a Ferroviária enfrenta o Palmeiras no dia 22 de setembro, às 20h, na Arena Fonte Luminosa.