STJD determina que Grêmio jogue sem torcida até julgamento por invasão

EVERTON PEREIRA/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Grêmio invadiram o gramado da Arena após a derrota para o Palmeiras, pelo Brasileirão



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou nesta quinta-feira, 3, a liminar que determina que o Grêmio jogue com portões fechados e não receba carga de ingressos em partidas como visitante no Campeonato Brasileiro. O pedido foi feito pela Procuradoria da Justiça Desportiva após a invasão de gramado protagonizada por torcedores gremistas no último domingo, 31, quando o time foi derrotado por 3 a 1 pelo Palmeiras na Arena do clube porto-alegrense, em jogo válido pela 29ª rodada. A punição ao Tricolor é válida até o dia do julgamento do caso, ainda sem data definida para ser realizado, e o clube ainda pode recorrer.

“O nefasto clima que gravita atualmente sobre a Torcida do Grêmio, noticia com justificada apreensão a Procuradoria de Justiça Desportiva, que a Agremiação tem ainda pela frente, alguns Jogos válidos pelo Torneio, onde é razoável cogitar-se que novamente se poderá instaurar nos Estádios, caso nada seja feito para se evitar, uma verdadeira Praça de Guerra, em detrimento à segurança de Torcedores e Profissionais envolvidos no evento. Ora, diante do que foi até aqui narrado e do que dos autos consta, é evidente que estão presentes os elementos necessários para a concessão da medida pretendida”, argumenta o presidente do STJD, Otávio Noronha.

Denunciado com base nos artigo 213 e 211 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que tratam de invasão de campo e segurança no estádio, respectivamente, o Grêmio pode ser punido com multa de até R$ 100 mil e com perda de até dez mandos de campo. Dependendo da decisão final no julgamento, as partidas jogadas sem torcida para cumprir a liminar podem entrar na conta da punição. Já dentro do gramado, o time de Vagner Mancini enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, 3, em rodada atrasada do torneio nacional.