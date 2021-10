Fifa anuncia Mundial de Clubes de 2021 nos Emirados Árabes

Apesar da entidade que rege o futebol ainda não ter anunciado a data, o torneio deverá ser realizado em fevereiro de 2022; Palmeiras ou Flamengo representará a América do Sul na competição

Reprodução/Bayern Fifa anunciou que o Mundial de Clubes de 2021 será disputado nos Emirados Árabes



A Fifa confirmou nesta quarta-feira, 20, que o Mundial de Clubes de 2021 será realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Inicialmente marcado para acontecer no Japão, o tradicional campeonato mudou de sede devido ao aumento de casos e mortes provocadas pela Covid-19 no país nipônico. Apesar da entidade que rege o futebol internacional ainda não ter anunciado a data, o torneio deverá ser realizado em fevereiro do ano que vem. A competição, vale lembrar, terá a participação Palmeiras ou Flamengo, brasileiros que se enfrentarão na final da Libertadores da América.

Até o momento, estão garantidos no Mundial de Clubes de 2021 o Chelsea, que venceu da Liga dos Campeões da Europa, o Auckland City, da Austrália, e o Al-Ahly, do Egito – os dois últimos representam a Oceania e a África, respectivamente. Estão por serem definidos os campeões da Ásia, da Concacaf e do país-sede. O atual campeão mundial é o Bayern de Munique. Já o último brasileiro a levantar a taça foi o Corinthians, na edição de 2012, realizada no Japão.