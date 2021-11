Fifa anuncia que prêmio The Best será entregue em janeiro de 2022

Atual vencedor na categoria masculina, o atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, deve concorrer com Lionel Messi, Kevin De Bruyne e Jorginho

Reprodução/ Fifa.com Taça do Fifa The Best



A Fifa anunciou, na manhã desta terça-feira, 9, que a premiação The Best 2021, que prestigia os melhores do mundo na temporada, acontecerá em 17 de janeiro de 2022, em Zurique, na Suíça, sede da entidade que rege o futebol mundial. O evento, no entanto, contará com participações virtuais, ainda por conta das restrições pela pandemia do novo coronavírus. Como já é habitual, o principal jogador e a melhor jogadora serão escolhidos a partir de uma eleição, onde participam técnicos e capitães das seleções nacionais, além de jornalistas de cada federação nacional associada à Fifa.

Atual vencedor no masculino, o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, deve concorrer ao troféu relativo à temporada 2020/21 com Lionel Messi, campeão da Copa América com a Argentina e Kevin de Bruyne, vice-campeão europeu e campeão inglês com o Manchester City. O brasileiro naturalizado italiano Jorginho, vencedor da Liga dos Campeões com o Chelsea e da Eurocopa com a Itália, também está na briga. Já entre as mulheres, Alexia Putellas, do Barcelona, tornou-se uma das favoritas depois de levar o prêmio de melhor jogadora da Europa, concedido pela Uefa. Além dessas premiações, também serão condecorados goleiro e goleira e os melhores treinadores do futebol masculino e feminino. O troféu Fair Play da Fifa, o Fan Award e as seleções da temporada montadas pela FifPro também estão mantidas.