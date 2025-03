Fifa impõe nova regra para goleiro que fizer ‘cera’

Expectativa é que os árbitros sejam mais rigorosos, sinalizando um escanteio caso o jogador ultrapasse o limite de tempo estabelecido

A partir da próxima temporada, os goleiros que segurarem a bola por mais de oito segundos enfrentarão uma nova penalidade: um escanteio para a equipe adversária. Essa alteração nas regras foi divulgada pelo órgão responsável por regulamentar o futebol mundial e entrará em vigor no dia 1º de julho. A nova norma será aplicada na Copa do Mundo de Clubes, que está programada para iniciar em 14 de junho, nos Estados Unidos. Atualmente, a regra vigente estabelece que um goleiro que mantém a bola por mais de seis segundos deve ser punido com um tiro livre indireto.

No entanto, essa penalidade é raramente aplicada em partidas. Com a nova mudança, a expectativa é que os árbitros sejam mais rigorosos, sinalizando um escanteio caso o goleiro ultrapasse o limite de tempo estabelecido. Além dessa modificação, a International Football Association Board (Ifab) também manifestou apoio a um novo projeto da Fifa. Esse plano prevê a utilização de câmeras pelos árbitros durante a Copa do Mundo de 2026, o que pode trazer mais precisão e justiça às decisões em campo.

