Fifa muda local de jogo do Flamengo no Mundial e revolta torcida no Marrocos

Jogo contra o Al Ahly estava marcado para acontecer em Rabat, mas será disputado em Tânger

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Milhares de torcedores do Flamengo viajaram até o Marrocos para acompanhar o time no Mundial de Clubes



A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 9, que decidiu alterar o local da partida entre Flamengo e Al Ahly, marcada para o próximo sábado, 11, válida pela disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Inicialmente, o jogo estava programado para o estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat. Agora, por decisão da organização, o confronto será realizado em Tânger, outra sede do torneio – a arena tem capacidade para 65 mil pessoas. A decisão, segundo a entidade, foi motivada pela preocupação com o gramado do Prince Moulay Abdellah, que receberia duas partidas seguidas no sábado. Assim, somente a final, entre Real Madrid e Al-Hilal, será realizada no estádio da capital marroquina.

A mudança de cidade trouxe incômodos tanto para os torcedores quanto para o próprio time rubro-negro, que se planejava para se transferir para Rabat após fazer a partida da semifinal em Tânger. Muitos torcedores compraram pacote que dava direito aos jogos agendados para Rabat. Agora eles terão que voltar para a outra sede do torneio. Através das redes sociais, muitos flamenguistas criticaram a postura da Fifa. O Flamengo vai disputar a partida do terceiro lugar após sofrer forte decepção na terça-feira, ao ser derrotado pelo Al-Hilal por 3 a 2. A torcida sonhava com uma grande final contra o Real Madrid, que fez a sua parte e superou o Al-Ahly por 4 a 1 na quarta-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo