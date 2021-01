Fifa testará substituição por concussão durante o Mundial de Clubes no Catar

Entidade busca um protocolo que assegure a saúde do atleta e alivie a pressão na equipe médica de cada clube; a competição acontece entre os dias 1º e 11 de fevereiro

Reprodução/ Fifa

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 08, que testará durante a próxima edição do Mundial de Clubes no Catar, entre os dias 1º e 11 de fevereiro, a disponibilidade de uma substituição extra para as equipes em casos de concussão. Segundo a entidade, a iniciativa tem como objetivos: “Enviar uma mensagem forte de que, em caso de dúvida, o jogador deve ser retirado; evitar que um jogador sofra outra concussão durante a partida, pois vários incidentes com ferimentos na cabeça podem ter consequências muito graves; reduzir a pressão sobre as equipes médicas para fazer uma avaliação rápida; e estabelecer um procedimento simples que pode ser aplicado em todos os níveis do jogo”, de acordo com comunicado em seu site oficial.

De acordo com a Fifa, os protocolos para substitutos de concussão foram aprovados na Reunião Anual de Negócios (ABM) do IFAB em dezembro de 2020 e na competição do próximo mês, “cada equipe terá permissão para usar no máximo um substituto por concussão em uma partida; esta substituição poderá ser feita independentemente do número de substitutos já utilizados”. Seguindo as determinações do ano passado, equipes participantes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA poderão fazer até cinco substituições por jogo em três oportunidades; as substituições também podem ser feitas no intervalo.

Classificados para o Mundial de Clubes

Seis equipes já garantiram vaga na próxima edição do Mundial: Bayern de Munique (Alemanha), Ulsan (Coreia do Sul), Al Ahly (Egito), Tigres (México), Auckland City (Nova Zelândia) e Al Duhail (Catar). O último participante da competição será conhecido no dia 30 de janeiro, quando será realizada a final da Copa Libertadores. Palmeiras, Santos, Boca Juniors (Argentina) e River Plate (Argentina) lutam pela vaga. O sorteio que define as chaves da competição acontece no dia 19 de janeiro.