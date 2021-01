Filha de 4 anos de jogador do Ituano morre após acidente doméstico

Clube informou em suas redes sociais que está dando todo o apoio aos pais

Reprodução

O Ituano Futebol Clube está de luto desde ontem. Na noite desta segunda-feira, 18, o clube informou em suas redes sociais a morte da filha de 4 anos do atacante Luiz Paulo. De acordo com a nota publicada no Twitter, a criança foi socorrida, mas veio a óbito na chegada ao hospital. “A gestão do Ituano esta dando todo apoio ao casal neste momento tão dramático”, disse o clube. Quem também prestou condolências ao atleta foi a Federação Paulista de Futebol. Em nota, a Federação lamentou o ocorrido. “A Federação Paulista de Futebol lamenta profundamente o falecimento da filha do jogador Luiz Paulo, do @ituanooficial. Nos solidarizamos e desejamos força à família do atleta nesse momento tão difícil”.