Filipe Luís é demitido do Flamengo

Anúncio aconteceu após goleada do Rubro-Negro por 8 x 0 em cima do Madureira no Carioca; ex-lateral sai como o segundo técnico mais vitorioso da história do clube

THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Filipe Luís deixa o Flamengo como o segundo treinador mais vitorioso da história do clube



O Flamengo anunciou, na madrugada desta terça-feira (3), a demissão do técnico Filipe Luís. A divulgação aconteceu após a goleada por 8 x 0 do Rubro-Negro, em cima do Madureira, pelo Campeonato Carioca. Com o resultado, a equipe está classificada à final da competição, onde enfrenta o Fluminense.

O clube informou que, junto com o Filipe, Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico) também deixam a Gávea.

Filipe Luís sai do Flamengo como o segundo técnico mais vitorioso da história do clube, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa. Conquistou cinco títulos: Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 e Brasileirão 2025. Ele comandou o rubro-negro em 101 jogos, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, cinco delas em 2026, e um aproveitamento de 69,9%.