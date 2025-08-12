Filipe Luís faz mistério sobre substituto de Arrascaeta contra o Internacional

Uruguaio está suspenso para o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

WILLIAM FELISMINO DA SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Filipe Luís respondeu sobre a adaptação dos reforços que chegaram ao Flamengo nos últimos dias



O Flamengo enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O técnico Filipe Luís não poderá contar com Arrascaeta, que está suspenso, e com isso busca um substituto para a vaga do uruguaio. Os candidatos que brigam pela titularidade são Luiz Araújo, Plata e Saúl, já que Carrascal ainda não fez sua estreia e dificilmente terá chance de iniciar sem passar por alguns minutos em campo. Inclusive, Filipe comentou a estratégia de não utilizar o meia colombiano contra o Mirassol: “Carrascal é um jogador com um talento e uma qualidade gigantes, o observamos nesta semana. Hoje, estava quase seguro de que iria colocá-lo para jogar, que o trocaria por Arrascaeta. Mas senti que a equipe estava a pressionar o Mirassol e precisava de gente que tinha mais pressão. São os detalhes da pressão alta que Bruno Henrique e Plata já têm muito bem incorporados. Carrascal ainda não tem tanto esses treinamentos de pressão, então, pela fase defensiva, optei por não colocá-lo.”

O treinador rubro-negro também falou do que espera do confronto contra o Internacional: “Não, a minha preocupação maior é que o time seja sólido na fase defensiva, muito sólido. E hoje realmente não tivemos a solidez que eu gosto, por mérito do adversário, mas também por alguns erros nossos que devem ser corrigidos. Eu sei e eles também sabem disso, mas, mesmo assim, o adversário chegou e criou muitas chances, de bola parada, com escanteios, com faltas, mas chegou. A verdade é que chegou muito na nossa área. E a minha preocupação na fase ofensiva é que o time crie, que consiga chegar e, claro, os jogadores determinantes, com o grande jogo, por exemplo, que fez no outro dia o Cebola, hoje o Lino, a bola quando cai no pé da Arrascaeta sempre cria perigo, o Pedro está também num bom momento, então tudo isso aí faz com que as defesas dos adversários tenham dificuldade de defender e que a gente possa criar. Depois a fase da finalização é um assunto que, como eu já falei várias vezes, os jogadores às vezes chegam mais finos e frescos na frente do goleiro, com mais calma, e outros dias a bola não entra, simplesmente assim, mas o mais importante é que o time cria.”

Por fim, Filipe Luís respondeu sobre a adaptação dos reforços que chegaram ao Flamengo nos últimos dias: “Sobre esses jogadores que chegam, eles têm ainda que ganhar o conteúdo todo tático. A parte técnica eles já têm, são diferenciados, muito diferenciados. Agora cabe a mim fazer com que eles se adaptem o mais rápido possível ao modelo de jogo, que não é só pegar a bola e fazer a diferença, existem muitos detalhes da fase defensiva, da fase ofensiva, da pressão alta. Existem muitas coisas que os jogadores que já estavam mais tempo sabiam, mas não só isso, se não alguns jogadores que também machucaram, no caso do Erick e do Nico, que vinham jogando constantemente, que também ajudam com que qualquer jogador que possa chegar também possam assimilar tudo mais rápido, né? Então, obviamente que você falou do Erick e do Wesley, são dois jogadores extraordinários. Que saíram, e agora nós temos jogadores jovens, novos, que também têm fome e ambição de fazer história aqui no Flamengo, a sua história, então acredito que vai ser rápido essa adaptação desses novos jogadores, porque treinamos sempre em função do que é o modelo de jogo, e o plano de jogo, então vai ser rápido.”