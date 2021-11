Em jogo movimentado, Palmeiras e Atlético-MG empatam no Allianz Parque

Com reservas, alviverde joga bem antes da final da Libertadores; atleticanos se aproximam do título brasileiro

ANDRÉ FABIANO / CÓDIGO19 / ESTADÃO CONTEÚDO Wesley fez o primeiro gol do Palmeiras no jogo ao receber passe de Gabriel Veron



Não faltou emoção no jogo entre Palmeiras e Atlético-MG na noite desta terça, 26, no Allianz Parque, em São Paulo. No jogo, válido pela 35ª rodada do Brasileirão, o time alviverde ficou à frente duas vezes e sofreu o empate da equipe alvinegra. Jogando com reservas enquanto se prepara para a final da Libertadores no sábado, o Palmeiras foi um time leve e abriu o placar com Wesley, aos 28 do primeiro tempo – o atacante recebeu bom passe de Veron, cortou para a direita e bateu no canto de Everson. Pouco depois, Zaracho empatou para o Galo. No segundo tempo, Patrick de Paula bateu um pênalti para a defesa de Everson – logo na sequência, o goleiro cometeu um erro ao não cortar cruzamento e Deyverson cabeceou para fazer 2 a 1. Apenas quatro minutos depois, Hulk bateu forte no canto de Jailson e deixou tudo empatado. Com o resultado, o Atlético-MG chega a 75 pontos e vê o título brasileiro cada vez mais perto, enquanto o Palmeiras ocupa a terceira colocação com 59 pontos ganhos.