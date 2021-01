Torcedores do Palmeiras fazem festa antes de embarque para o RJ; assista

Dezenas de palmeirenses aglomeraram e desrespeitaram o protocolo para apoiar o time antes da final da Copa Libertadores

Reprodução/Palmeiras Torcedores do Palmeiras se aglomeraram para desejar boa sorte ao time antes da final da Libertaores



O Palmeiras contou com o incentivo de dezenas de torcedores antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Santos, a partir das 17 horas (de Brasília) do próximo sábado, 30, na final da Copa Libertadores da América. Os palmeirenses entoaram cânticos, levaram sinalizadores e bandeirões ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em meio à pandemia da Covid-19, poucos torcedores usaram máscara e praticaram o distanciamento social, desrespeitando o protocolo que visa diminuir o contágio do novo coronavírus.

Os atletas do Verdão realizaram atividades na Academia de Futebol na manhã desta quarta-feira, 27, e receberam os testes de diagnóstico para a Covid-19 – todos testaram negativo para a doença. Para os próximos dois dias, o Palmeiras programou realizar treinamentos nos campos do Botafogo e fazer um trabalho de reconhecimento do gramado no Maracanã, palco da decisão do torneio continental.

Abel Ferreira utilizará os treinamentos para fechar a preparação e definir o time que enfrentará o Santos. Ontem, após o empate diante do Vasco, pelo Brasileirão, o treinador do Palmeiras despistou ao ser questionado sobre a equipe titular da decisão. “Esse é um trabalho que nós fazemos continuamente. Eu acho engraçado que os comentaristas fazem uma previsão sobre nossa equipe, falando quem vai jogar no ataque, na esquerda ou na direita. Tudo bem que o goleiro é o titular porque é um craque e todos já sabem que ele vai jogar. Mas, no resto, nós fazemos correções. Nossa força está no coletivo e é por aí que nós vamos estar preparados para a final”, comentou.