Final da Sul-Americana entre Athletico-PR e RB Bragantino terá show dos Barões da Pisadinha

Reprodução/Conmebol Barões da Pisadinha se apresentarão na final da Sul-Americana



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou, na tarde desta quarta-feira, 17, que a final da Copa Sul-Americana entre Athletico-PR e RB Bragantino, marcada para o próximo sábado, 20, no Centenário, em Montevidéu, terá um show da banda Barões da Pisadinha na abertura. “A Conmebol prepara uma grande encenação, com um grupo de enorme popularidade no Brasil, para colocar ritmo, cor e festa em uma final com alto percentual de fãs daquele país nas arquibancadas”, diz o comunicado da entidade que rege o futebol na América do Sul.

O grupo popular formado pela dupla Rodrigo vocalista e Felipe tecladista surgiu em 2015 na cidade de Heliópolis, no interior da Bahia, e antes de fazer todo o Brasil dançar, conquistou o Nordeste ao ritmo viral da “Pisadinha”. A expectativa é que a final da Sul-Americana conte com sucessos da banda, como “Recairei”, “Já que me Ensinou a Beber”, “Basta Você me Ligar”. Conforme anunciado pela Conmebol, o estádio uruguaio poderá contar com 100% do público. O Athletico busca o seu segundo título na competição, enquanto o RB Bragantino tenta a sua primeira conquista internacional.