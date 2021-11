Otamendi ironiza cotovelada em Raphinha durante Argentina x Brasil: ‘Foi na bola’

O lance passou despercebido pelo VAR e gerou críticas por parte dos jogadores da seleção brasileira e do técnico Tite

Reprodução/TyCsports Otamendi acertou uma cotovelada no rosto de Raphinha durante Argentina x Brasil



O empate em 0 a 0 entre Argentina e Brasil, na noite da última terça-feira, 16, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, não teve grandes emoções. Muito truncado, o jogo teve poucas chances claras de gol, tendo Vinicius Júnior e Fred as únicas boas oportunidades ao longo dos noventa minutos. Um lance, no entanto, repercutiu bastante nas redes sociais: a cotovelada de Nicolás Otamendi em Raphinha, ainda no primeiro tempo, que passou despercebida pelo árbitro de campo e pelo VAR. No Twitter, muitos brasileiros alegaram que Otamendi agrediu o atacante brasileiro. O técnico Tite, em entrevista coletiva, também detonou a arbitragem, dizendo que a Canarinho foi prejudicada. Esta, entretanto, não foi a visão do defensor da Albiceleste.

Através de sua conta no Instagram, a emissora de televisão argentina TyC Sports perguntou aos internautas: “nós escapamos (do cartão vermelho) ou não foi nada?”, mostrando uma foto da jogada. Otamendi, então, respondeu comentando “Todo pelota”, que em tradução livre seria “foi na bola” ou “só na bola”, em linguagem utilizada por vários jogadores. Com a igualdade no placar, a Argentina garantiu, matematicamente, sua vaga na Copa do Mundo de 2022. A seleção brasileira, que já estava classificada, continuou na liderança, mantendo sua indecidibilidade no torneio.