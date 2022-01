Bufoni faz post após anúncio do fim do casamento de Medina, e público vê indireta

Comentário feito após confirmação do término do casal foi visto como provocação por parte da skatista; ela, por sua vez, nega que tenha mandado uma indireta para o surfista

Sean M. Haffey/ Getty Images/AFP - 23/05/2021 Depois da repercussão, Bufoni negou que estivesse enviando uma indireta para o casal



O casamento entre o surfista e atleta olímpico Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet chegou ao fim. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira, 27, pela assessoria do atleta. Logo depois do anúncio, o término se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Em meio às publicações de fãs do casal, uma publicação chamou a atenção. Trata-se da skatista Letícia Bufoni, que já se envolveu em polêmicas com o casal. “É… o gigante acordou!”, disse Bufoni em seu perfil no Twitter. Os fãs dela logo entenderam a publicação como uma indireta ou provocação a Medina. Entretanto, depois da repercussão, a skatista voltou ao seu perfil para dizer que estava na Argentina e desmentiu os boatos de que teria postado uma indireta para Medina. “Eu aqui na Argentina aprendendo a pilotar avião! E vocês achando q eu tô alfinetando o povo… pronto”, afirmou. Em 2021, Bufoni se envolveu em polêmica após rir de um meme que brincava com o pedido de Medina ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) para levar Brunet para o Japão durante as Olimpíadas.

É… o gigante acordou! — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) January 27, 2022