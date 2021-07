Flamengo anuncia Renato Gaúcho como substituto de Rogério Ceni

O técnico chega para assumir a vaga deixada por Rogério Ceni, que foi demitido durante a madrugada após uma série de críticas de torcedores flamenguistas e de áudios vazados

Divulgação/Twitter/@Flamengo Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo



O Flamengo agiu rápido nos bastidores e anunciou na noite deste sábado, 10, que Renato Gaúcho é o novo treinador de seu time principal até o final de 2021. O técnico chega para assumir a vaga deixada por Rogério Ceni, que foi demitido durante a madrugada após uma série de críticas de torcedores flamenguistas e de áudios vazados. A tendência é que Renato estreie no comando do time rubro-negro na próxima quarta-feira, 14, quando a equipe viaja até a Argentina para enfrentar o Defensa Y Justicia, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Já para o duelo deste domingo, 11, diante da Chapecoense, pelo Brasileirão, Maurício Souza, da equipe sub-20, assumirá o comando do grupo no banco de reservas de forma interina.

Renato Gaúcho está sem trabalhar desde abril, quando foi demitido pelo Grêmio após um mau início de temporada, marcado pela eliminação precoce na Libertadores. No Tricolor, no entanto, ele teve uma passagem de sucesso, que durou por quase cinco anos e rendeu títulos importantes, como o da Copa Libertadores da América, a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho. Como técnico, Renato fará o seu primeiro trabalho no Rubro-Negro, onde venceu a Copa do Brasil (1990) e a Taça Guanabara (1988) como atleta profissional.