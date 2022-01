Flamengo anuncia renovação com Arrascaeta até o fim de 2026

Contratado em 2019, meia uruguaio foi peça fundamental da equipe do Rubro-Negro nos últimos anos; anúncio foi feito nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 18

Foto: ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vínculo original do meia se encerraria no fim de 2023, mas foi renovado até 2026



O Flamengo anunciou a renovação de contrato com o meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta até dezembro de 2026. O anúncio foi feito pelo Rubro-Negro no começo da manhã desta terça-feira, 18, após dias de negociação entre o clube e a staff do jogador. A renovação era vista como uma das prioridades do Flamengo, que não queria perder o craque após o fim de seu contrato original, que acabaria em dezembro de 2023. Além do anúncio oficial, o Flamengo utilizou as redes sociais para interagir com os torcedores e publicou uma sequência de vídeos dando indícios da renovação momentos antes da confirmação oficial. Contratado junto ao Cruzeiro em 2019, Arrascaeta foi peça fundamental no Flamengo nos últimos anos, participando da conquista de diversos títulos importantes. Entre eles o Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020 e a Libertadores de 2019. Ele também esteve na campanha do vice no Mundial de Clubes e na Libertadores de 2021.