Flamengo bate Vitória por 2 a 1 na Copa do Brasil

Com o resultado, não terá o conforto que procurava para a volta, marcada para 14 de maio, no Barradão, em Salvador (BA), podendo avançar com um empate

WILLIAM MALTA FRANçA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Partida entre FLAMENGO x VITÓRIA, válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, realizada no Rio de Janeiro, no estádio Maracanã, nesta quarta-feira (22)



O Flamengo estreou na Copa do Brasil com uma vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), contra o Vitória, no Maracanã. Com o resultado, não terá o conforto que procurava para a volta, marcada para 14 de maio, no Barradão, em Salvador (BA), podendo avançar com um empate.

Leonardo Jardim começou com o jogo com Arrascaeta no banco e viu seu meio de campo defasado e foi para o intervalo com o empate por 1 a 1, com belos gols de Evertton Araújo, para o Flamengo, e Erick, para o Vitória. No segundo tempo, com a ‘cavalaria’ em campo, chegou a marcar cedo, com Pedro, mas não conseguiu traduzir em efetividade suas chances para buscar um resultado mais confortável pensando no segundo jogo.

Na segunda etapa, Leonardo Jardim colocou Arrascaeta e Saúl, para ter mais qualidade no meio de campo e se aproximar mais dos atacantes. E não deu outra. Em bela troca de passes, Bruno Henrique ergueu a bola na área e Pedro cabeceou para marcar, aos seis.

O gol animou o time carioca, que seguiu pressionando o Vitória, mas novamente o quase ficou no caminho, desta vez o travessão, parando o chute de Arrascaeta. Com o passar do tempo, o Flamengo foi afrouxando a marcação, deixando o confronto mais equilibrado.

O Vitória aproveitando que conseguia ter mais a bola para trabalhar e até chegou a igualar o marcador, mas o tento de Luan Cândido foi anulado por impedimento. O lance chegou a acordar os donos da casa, que ficaram na parte final da partida com a bola no ataque. Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino desperdiçaram a chance de um terceiro gol e de um resultado mais tranquilo para a volta.