Flamengo chega a 66% de chance de título após assumir liderança do Brasileiro
A 26ª rodada do Brasileirão ficou marcada pela coroação de um novo líder. Após 19 jogos, o Flamengo desbancou o Palmeiras e agora ocupa a primeira posição do torneio nacional. O conjunto rubro-negro soma 54 pontos, enquanto o time alviverde aparece com 53.
Apesar da distância para os dois primeiros colocados, outros quatro clubes pleiteiam o topo do Brasileirão e anseiam por tropeços de Flamengo e Palmeiras para embolar a disputa. Athletico-PR (45 pontos), Fluminense (45), Bahia (43) e Cruzeiro (42) estão de olho.
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo chegou a 66,2% de chances de título do Brasileirão. O Palmeiras, por sua vez, tem 27,2%.
- Chances de título do Brasileirão
- Flamengo – 66,2%
- Palmeiras – 27,2%
- Athletico-PR – 3,1%
- Fluminense – 1,8%
- Cruzeiro – 0,94%
- Bahia – 0,69%
De acordo com os dados da UFMG, a equipe que fizer mais do que 73 pontos tem chances mínimas de perder o título. Quem somar 74 pontos tem 93,7% de chances de conquistas o campeonato.
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