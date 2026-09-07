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Flamengo chega a 66% de chance de título após assumir liderança do Brasileiro

De acordo com os dados da UFMG, a equipe que fizer mais do que 73 pontos tem chances mínimas de perder o título

Estadão Conteúdo

RJ - FLAMENGO/CRUZEIRO - ESPORTES
Apesar da distância para os dois primeiros colocados, outros quatro clubes pleiteiam o topo do Brasileirão e anseiam por tropeços de Flamengo e Palmeiras para embolar a disputa CELSO PUPO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A 26ª rodada do Brasileirão ficou marcada pela coroação de um novo líder. Após 19 jogos, o Flamengo desbancou o Palmeiras e agora ocupa a primeira posição do torneio nacional. O conjunto rubro-negro soma 54 pontos, enquanto o time alviverde aparece com 53.

Apesar da distância para os dois primeiros colocados, outros quatro clubes pleiteiam o topo do Brasileirão e anseiam por tropeços de Flamengo e Palmeiras para embolar a disputa. Athletico-PR (45 pontos), Fluminense (45), Bahia (43) e Cruzeiro (42) estão de olho.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo chegou a 66,2% de chances de título do Brasileirão. O Palmeiras, por sua vez, tem 27,2%.

  • Chances de título do Brasileirão
  • Flamengo – 66,2%
  • Palmeiras – 27,2%
  • Athletico-PR – 3,1%
  • Fluminense – 1,8%
  • Cruzeiro – 0,94%
  • Bahia – 0,69%

De acordo com os dados da UFMG, a equipe que fizer mais do que 73 pontos tem chances mínimas de perder o título. Quem somar 74 pontos tem 93,7% de chances de conquistas o campeonato.

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