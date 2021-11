Renato Gaúcho diz que não facilitou empate para o Grêmio: ‘Essa pergunta me ofende’

Mesmo abrindo 2 a 0 e ficando com um jogador a mais, o Rubro-Negro acabou levando a igualdade do Tricolor, que segue desesperado na briga contra o rebaixamento para a Série B

Foto: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Gaúcho orientando jogadores do Flamengo contra o Grêmio



Renato Gaúcho ficou completamente irritado ao ser perguntado, em entrevista coletiva, se o Flamengo havia facilitado o empate para o Grêmio, seu ex-time, no duelo realizado na noite da última terça-feira, 23, e válido pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo abrindo 2 a 0 e ficando com um jogador a mais, o Rubro-Negro acabou levando a igualdade do Tricolor, que segue desesperado na briga contra o rebaixamento para a Série B – os comandados de Vagner Mancini ocupam a 18ª posição com quatro pontos a mais que o Juventude, o primeiro fora da zona da degola. Na conversa com os jornalistas, o treinador do time carioca pediu mais respeito e disse que sua equipe jogou para vencer.

“Olha, esse é o tipo de pergunta que me ofende porque sou profissional. Eu trabalho em um grande clube, da mesma forma que o Grêmio também é um grande clube. Minha equipe sempre joga para vencer, foi o que aconteceu hoje. Temos que tomar cuidado. Você, no caso, está desrespeitando o profissional, no caso eu. Acredito que você tenha visto o jogo, né? Foi bem pegado, poderíamos ter vencido. Agora, eu volto a repetir, é uma pergunta que ofende qualquer profissional. Se liga na próxima pergunta que for fazer para um profissional”, rebateu o treinador.

