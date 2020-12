Flamengo divulga relacionados para decisão contra o Racing sem Gabigol

Confira quem estará à disposição do treinador Rogério Ceni para o confronto derradeiro válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol está fora do confronto diante do Racing, pelas oitavas da Copa Libertadores da América



O Flamengo revelou a lista de relacionados para o confronto desta terça-feira, 1º, diante do Racing, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América – na ida, as equipes empataram em 1 a 1, na Argentina. Como já era esperado, o atacante Gabriel Barbosa não estará à disposição do treinador Rogério Ceni. Autor do gol do Rubro-Negro no primeiro jogo contra os argentinos, o jogador se recupera de um desequilíbrio muscular e passa por um trabalho de fortalecimento. O técnico recém-contratado pelo clube carioca, entretanto, terá reforços.

Rodrigo Caio, Isla, Pedro e Diego estão de volta ao time do Flamengo! O zagueiro está recuperado de uma lesão na panturrilha e deve formar dupla com Léo Pereira. O centroavante Pedro, por outro lado, não está confirmado entre os onze titulares, já que foi liberado de última hora. De qualquer forma, o artilheiro da equipe na temporada estará, ao menos, no banco de reservas para o importante duelo diante do Racing.

O chileno Isla, no entanto, tem vaga garantida na equipe titular. Fora do jogo de ida devido às dores na coxa no momento do aquecimento, o lateral-direito volta ao time – na partida de ida, Renê jogou improvisado no setor. Já Diego, como é de praxe, deverá ser reserva na equipe de Ceni.

Veja a lista de relacionados