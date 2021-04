PSG faz proposta de 2 anos de contrato para Lionel Messi com valor ‘insuperável’

Argentino tem vínculo com o Barcelona até o fim da temporada e pode trocar a equipe catalã pelos franceses

EFE/Alejandro García Lionel Messi iria para o PSG na próxima temporada?



O futuro de Lionel Messi continua indefinido e tem movimentado os sonhos de muitos clubes pelo mundo. Desde o ano passado há rumores de que o argentino poderia fechar com o Paris Saint-Germain e nessa terça-feira, 27, os burburinhos ficaram ainda mais intensos depois de uma informação apurada pelo jornalista brasileiro Marcelo Bechler, que mora na Espanha e trabalha para o TNT Sports, sobre uma proposta de contratação que a equipe parisiense enviou a Messi. De acordo com o repórter, o PSG propôs para o craque argentino um contrato de dois anos com um ano adicional opcional, incluindo uma proposta econômica ‘insuperável’. Os valores do contrato não foram revelados.

Terminando seu contrato com o Barcelona em junho, Messi ainda não recebeu nenhuma proposta da equipe catalã para uma possível renovação. O retorno de Joan Laporta como presidente do clube até chegou a animar os bastidores da permanência do argentino, já que ele é bem próximo do mandatário, mas nada foi concretizado. Procurado por Bechler sobre a proposta do PSG, a equipe do jogador respondeu que ele está focado nas últimas rodadas da La Liga e que “depois decidirá seu futuro”. Faltam seis rodadas para o fim do Campeonato Espanhol e o Barcelona é o terceiro na tabela, dois pontos atrás do líder Atlético de Madrid.

Desde que anunciou que não renovaria seu contrato com o Barcelona em agosto de 2020, Messi também foi muito especulado no Manchester City para refazer sua parceria com Pep Guardiola, que deu muito certo no clube espanhol. O jogador também foi sondado por clubes da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. Inclusive a informação de que o argentino comprou um apartamento em Miami agitou ainda mais o caso. Porém, nenhum dos rumores foram tão fortes quanto o do PSG. A equipe francesa tem como triunfo a questão financeira e a presença de Neymar em seu plantel, que estaria tentando conversas com Messi há algum tempo.